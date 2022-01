"Libera La Musica" riparte con l'omaggio a Mozart del Tetraone

Libera La Musica, rassegna proposta da Accademia Bizantina in collaborazione con l’Amministrazione comunale, Accademia Perduta/Romagna Teatri e i Lions Club, ritorna nel 2022 con tre appuntamenti, tutti al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. I concerti saranno incentrati su tre figure pilastro della storia della musica, ognuna dotata di una personalità e una genialità tali da rendere le loro composizioni immediatamente riconoscibili e in grado di attraversare i secoli: Mozart, Bach e Vivaldi.

Per il primo appuntamento, in programma venerdì 4 febbraio alle 21, il pubblico del Goldoni avrà l’occasione di ascoltare i Quartetti KV 478 e KV 493, due straordinarie composizioni di Mozart dal raro organico che prevede il fortepiano, violino, viola e violoncello, nell’affascinante interpretazione del Tetraone. Il concerto, dal titolo “Trazom. L’impossibilità di essere normale”, proporrà i quartetti per fortepiano e archi di Wolfgang Amadeus Mozart KV 478 e KV 493. Del Tetraone fanno parte Ana Liz Ojeda (violino), Alice Bisanti (viola), Paolo Ballanti (violoncello) e Valeria Montanari (fortepiano).

L’appuntamento sarà preceduto da una conversazione con il musicologo Bernardo Ticci, in programma alle 20 presso il Ridotto del Teatro per approfondire le particolarità del concerto che seguirà, così da poterne meglio apprezzare e comprendere le mille sfumature. I prezzi andranno dai 3 euro per i bambini ai 12 degli adulti, in base ai settori.