Appuntamento sulla "libertà di pensiero, di espressione e diritto allo svago"

Cosa sono i diritti umani? Ne parlano i volontari nel prossimo webinar informativo. Libertà di Pensiero, Libertà di Espressione e Libertà di Svago: questi sono i diritti che verranno trattati nel prossimo webinar organizzato dai volontari di Gioventù per i Diritti Umani.



Venerdì 31 Luglio alle ore 20:30, i volontari incontreranno Sofia Moschin, 2019 Italian Youth Delegate al Congresso del Consiglio d’Europa e Global Peace Ambassador per il continente europeo (nomina da Graça Machel, moglie di Mandela), il Prof. Luigi Tarca, Direttore Emerito del Cestudir (Centro Studi sui Diritti Umani) dell'Università Cà Foscari di Venezia, Federica Mandro del Comitato UNICEF di Padova e l’insegnante Nunzia Russo.



Lo scopo del webinar è quello di portare maggiore consapevolezza relativamente gli articoli 18, 19 e 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.



Il webinar è aperto a tutti e si terrà sulla piattaforma ZOOM. Per iscriversi e per maggiori informazioni contatta l’indirizzo gioventuperidirittiumaniitalia@gmail.com o chiama il numero +39.391.438.1933.