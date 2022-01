Libri, cataloghi e vecchie agende diventano opere d'arte con la tecnica del 'book folding'

Indirizzo non disponibile

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo 30, fino al 25 gennaio, la mostra dal titolo: “Book folding”, La piegatura del libro.

Si tratta di un’esposizione di lavori della signora Maria Petillo, residente a Ravenna, che trasforma libri, cataloghi e vecchie agende in opere di varia ispirazione, attraverso la cosiddetta tecnica del book folding. Il book folding, letteralmente dall’inglese “piegatura del libro”, era in origine una fase della produzione dei libri in cui le pagine venivano piegate a mano dopo la stampa e prima della rilegatura.

Fino alla metà del XIX secolo la piegatura, esclusivamente manuale, era un mestiere, soppiantato intorno al 1880 nel momento in cui furono introdotte sul mercato le macchine piegatrici. Oggi col termine “Book folding” ci riferiamo ad una forma d’arte nata negli anni ’60, che attraverso la piegatura e/o il taglio di pagine di vecchi libri o cataloghi, li trasforma in creazioni artistiche tridimensionali.