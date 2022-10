Libri e cine-lezioni per raccontare l'avvento del Ventennio fascista

Il Comune di Russi, in occasione del centenario dell'assalto alla sede della Federazione delle Cooperative di Ravenna e delle commemorazioni del 78° anniversario della Liberazione di Russi, in ricordo dei caduti di Godo e dell’eccidio di San Pancrazio, propone una serie di iniziative culturali, didattiche e formative con l'intento di valorizzare la storia e la memoria del passato. Di seguito gli incontri previsti a partire dal mese di novembre.

Si parte con la cine-lezione "Presentazione del primo movimento fascista in Italia", a cura di Giuseppe Masetti, Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e Provincia, in programma venerdì 4 novembre, ore 20.30, nella sala del Decentramento di Godo (via Piave, 12/a). Mercoledì 9 novembre, ore 20.30, alla Biblioteca Comunale di Russi si tiene la presentazione del libro “Le origini del Fascismo in Emilia Romagna 1919-1922”, a cura del professor Andrea Baravelli dell'Università di Ferrara.

La seconda cine-lezione "Le stragi naziste di Ragone e San Pancrazio - i ricordi degli ultimi testimoni per far luce e memoria sulle stragi del ‘44",

a cura di Giuseppe Masetti, si svolge venerdì 18 novembre ore 20.30 al Museo della vita contadina di San Pancrazio, mentre la cine-lezione intitolata "Come viene presentato il fascismo nel cinema italiano", sempre a cura di Masetti, si terrà lunedì 5 dicembre, ore 20.30, alla Biblioteca Comunale di Russi.