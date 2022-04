Libri, mostre e passeggiate: a Lugo si celebra il 77esimo anniversario della Liberazione

Indirizzo non disponibile

Domenica 10 aprile ricorre il 77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo di Lugo, città medaglia di bronzo al valor militare. Furono i soldati indiani ad entrare per primi a Lugo dopo aspri combattimenti sul fiume Senio che costarono la vita a molti di loro.

Per ricordare questo sacrificio il sindaco Davide Ranalli deporrà una corona alle ore 10 di domenica 10 aprile presso il Monumento al 1° Jaipur Infantry all’angolo tra via Mentana e viale Europa. Le associazioni d'Arma, Partigiane e del Volontariato sono invitate a intervenire con labari e bandiere. Nel fine settimana sono numerose le iniziative per ricordare la Liberazione e la Resistenza nel lughese.

Sabato 9 aprile alle 11 nella sala Codazzi della Biblioteca Trisi verrà presentato, in prima nazionale, il libro dello storico Mimmo Franzinelli “Il fascismo è finito il 21 aprile 1945” (collana Fact Cheking, Laterza 2022). Lo storico sarà intervistato in diretta on line da Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Ravenna e provincia.

Ancora sabato, a Villa San Martino ci saranno due appuntamenti: alle 11 nella Ghiacciaia l’inaugurazione della mostra documentaria “I giorni della libertà”, dagli ultimi momenti del conflitto alle iniziative di solidarietà post belliche (aperta fino al 25 aprile); alle 17 sotto la tensostruttura verrà presentato il libro “Qual tragico 9 aprile” sul bombardamento di Lugo alla vigilia della Liberazione con il curatore del volume Paolo Gagliardi e il prof. Gian Paolo Ricci Maccarini.

Domenica 10 aprile a Bizzuno si terrà alle 11 la santa messa nella chiesa locale e alle 11.45 la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai caduti di tutte le guerre. Sempre domenica, a Passogatto alle 10 si terrà una Passeggiata silenziosa contro tutte le guerre, la giornata proseguirà con il pranzo del Resistente (prenotazioni entro venerdì 8 al 333 2513259) e con un concerto pomeridiano del trio Bella Ciao con voce narrante Rosalia Casadei.

Martedì 12 aprile a Voltana in piazzetta Staffette Partigiane alle 10.15 verrà celebrata la Liberazione di Voltana con la presenza dei ragazzi delle scuole e presentazione della Mappa della Memoria. Alle 19 a Cà Vecchia cena della Liberazione e alle 20.30 presentazione del libro “Il più bell’italiano, vita del dott. Mario Pasi” con l’autore, Giuseppe Masetti.