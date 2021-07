Libri sotto il faro: Rossano Novelli e Pierino Petrucci presentano "La scia luminosa"

Si apre la rassegna letteraria ‘Libri sotto il faro’ a Marina di Ravenna. Il primo appuntamento si tiene giovedì 8 luglio, ore 21, al Bar Timone, protagonista è il libro "La scia luminosa" di Rossano Novelli e Pierino Petrucci.

La scia luminosa appartiene a quel genere che si potrebbe definire, con un termine mutuato dalla televisione, docu-fiction. Il libro asce da una storia vera, scoperta per caso dagli autori mentre erano impegnati in una ricerca d’archivio. È una vicenda che parla d’amore, ma anche e soprattutto di libertà, di diritti negati, di una quotidianità fatta di ostacoli e sacrifici.

Siamo nei primi decenni del Novecento quando Carolina e Masaniello, che vivono a Ravenna, si incontrano e si innamorano. In comune hanno molto: entrambi di umili origini, entrambi nati e cresciuti in famiglie alle quali non sono state risparmiate sofferenze, entrambi pieni di sogni e di passioni. Masaniello fin da bambino amava il volo ed era riuscito a diventare pilota della Regia Aeronautica Italiana. Carolina amava lo studio e avrebbe voluto diventare architetto, ma i soldi non bastavano e lei era una donna, quindi destinata a sacrificarsi in favore del fratello, che avrebbe potuto proseguire gli studi.

Per i due giovani è amore a prima vista. Masaniello in pochi anni diventa ufficiale, prende in affitto una bella casa e chiede a Carolina di sposarlo. Ma un ufficiale della Regia Aeronautica non è libero di scegliere chi sposare: per compiere il grande passo è necessario ricevere l’assenso del re. Assenso che per Masaniello e Carolina sembra non arrivare mai, mentre il fascismo marcia trionfalmente alla conquista dell’Italia.

