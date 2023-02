Libri sotto l’argine; Giulia Baldelli a Villanova di Bagnacavallo

Il Centro sociale “Il Senato” di Villanova di Bagnacavallo (piazza Tre Martiri, 3), grazie al Gruppo di Lettura di Villanova, apre sabato 25 febbraio, alle 16.30 (sala di lettura Gustavo Gagliarini, della biblioteca comunale “Giuseppe Taroni”, piazza Lieto Pezzi n. 2) la rassegna “Libri sotto l’argine”, serie di incontri con l’autore che proseguirà, una volta al mese, fino al 6 maggio.

Apre il ciclo la scrittrice Giulia Baldelli che, intervistata da Paolo Casadio, presenterà il proprio romanzo d’esordio “L’estate che resta” (Guanda Editore). Letture di Dario Bolotti.

Giulia Baldelli è nata a Fano nel 1979. Dal 1998 si è trasferita a Bologna, dove si è laureata in Chimica e tecnologie farmaceutiche. Vive con il marito e i loro tre figli. “L’estate che resta” (Guanda) e il suo romanzo d’esordio.

Sinossi: Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, durante le estati trascorse in un piccolo paese delle Marche. Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, così fragile e così selvaggia, e capisce presto di provare per lei qualcosa di più dell’amicizia. Anche Cristi è attratta da Giulia, però i suoi occhi cercano in continuazione Mattia, un bambino che sembra comprendere la sua natura selvatica più profondamente di quanto l’altra riesca a fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati alla soglia dell’adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e il loro amore mai dimenticato esplode. Ma ancora una volta a turbare l’equilibrio ricompare Mattia. Da quel momento le loro vite appassionate si legano per sempre.

Gli altri incontri:

18 marzo - Paolo Panzacchi, “Fantasmi”, Clown Bianco Edizioni

15 aprile - Lorenza Pieri, “Erosione”, edizioni e/o

6 maggio - Eraldo Baldini, “Pirati e corsari nel mare di Romagna”, Società editrice Il Ponte Vecchio (il libro contiene anche saggi di Giancarlo Cerasoli, Oreste Delucca, Davide Gnola)