Libro, degustazione e aperitivo: Ravenna impara l'arte del Sakè

L’associazione ASCIG di Ravenna (Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone) presenta l’evento "L’arte del bere in Giappone: il Sakè", che si terrà nel weekend tra il 1 aprile e il 2 aprile a Ravenna, presso la fumetteria Kazuma e al ristorante pub il Darsenale di Ravenna. Due giorni interi dedicati al Sakè con l’aiuto dell’ospite Lorenzo Ferraboschi, sommelier certificato della Sake Sommelier Association e proprietario della Sake Company.

Nel nostro paese l’interesse per il Giappone, la sua cultura e i suoi prodotti è da tempo in crescita, e una parte molto consistente di questo interesse riguarda il cibo e le bevande tradizionali giapponesi. Il sakè, bevanda alcolica dalle origini molto antiche, è ottenuta attraverso la fermentazione del riso miscelato a spore koji e acqua purissima, facilmente reperibile in Giappone grazie alle numerose sorgenti presenti su tutto il suo territorio. Il Weekend del Sakè si articolerà in tre eventi.

Sabato 1 aprile 2023 alle ore 17 presso la fumetteria Kazuma di Ravenna l’autore Lorenzo Ferraboschi presenterà il libro la “Guida al Sakè" (Trenta Editore, 2021). Saranno disponibili copie del libro e, a seguire, sarà possibile degustare un sakè, l’ingresso sarà gratuito e senza prenotazione.

Si potrà proseguire il giorno dopo domenica 2 aprile 2023 alle ore 15:00 presso il ristorante Darsenale di Ravenna con il Mini Corso di degustazione di sakè, tenuto dal sommelier Ferraboschi. Verranno introdotte le quattro principali categorie di sakè (aromatico, rinfrescante, ricco, invecchiato), che potranno essere degustare insieme a diversi abbinamenti di cibo. Al termine verrà regalato ai partecipanti l’ochoko, un piccolo bicchiere di ceramica per il sakè. L’evento, della durata di quattro ore, ha un costo di 27 euro.

Sempre domenica 2 aprile 2023 alle ore 19, al Darsenale, grazie alla collaborazione tra lo chef del ristorante Franco Ceroni e il sommelier Ferraboschi, ci sarà l’Aperitivo con sakè, che prevede due degustazioni di Sakè (diverse rispetto a quelle del mini corso) accompagnati da due abbinamenti di cibo scelti per l’occasione. Durante l’aperitivo verranno illustrate le differenze tra i due sakè e il sommelier suggerirà come gustarli al meglio con gli abbinamenti proposti. L’evento, della durata di circa un’ora, ha un costo di 22 euro ed è possibile iscriversi dal 6 al 26 marzo, lasciando un messaggio WhatsApp o chiamando il numero di telefono del Darsenale 392 3777568. Invece per chi sarà interessato ad entrambi gli eventi il costo del pacchetto sarà pari a 42 euro.