Nonni e nipoti, un'unione che va oltre il tempo: se ne parla nel nuovo libro di Benedetta Landi

Un legame che dura nel tempo e che va oltre le generazioni. È il punto di partenza del libro "Nonni e nipoti", lavoro di Benedetta Landi, di Casola Valseniom già autrice di un altro lavoro sul tema, dal titolo "Il legame nonni-nipoti".

Il libro, che è stato già in tour in altri centri dell'Emilia Romagna, ma anche in Toscana e Piemonte, sarà presentato domenica 5 maggio a Ravenna alle ore 11, al Centro per le famiglie di via Gradisca, 19.

L'iniziativa rientra nell'ambito delle celebrazioni del trentennale di attività del Centro che, oltre a Ravenna, è attivo anche per i Comuni di Russi e Cervia.