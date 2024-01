Cibo, tradizioni e magia: in biblioteca i racconti del "Mangiafiabe" con Slow Food

Lunedì 15 gennaio alle 17 la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, in via Baccarini n.3, ospita la presentazione dell’antologia "Il mangiafiabe, le più belle fiabe italiane di cibi e magia", a cura di Bianca Lazzaro, con illustrazioni di Lucia Scuderi, Donzelli Editore.

Il volume, 452 pagine, raccoglie più di cento fiabe tratte dalla tradizione italiana popolare che, in qualche modo, hanno a che fare col cibo. A commentare i testi che parlano di re e principesse, contadini e calzolai, orchi e streghe, ma anche di cibo da cercare e di fame, sarà Massimo Montanari, professore emerito di storia e cultura dell’alimentazione dell’Università di Bologna.

La presentazione è promossa da Slow Food Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato all'Istruzione e l'istituzione Biblioteca Classense, con il sostegno di Camst Group. Condurrà l’incontro Oscar Manzelli, giornalista, volontario di Slow Food.Alcuni volontari di "Nati per leggere" aiuteranno i presenti a interpretare i brani tratti dalle fiabe del libro, scelte da Montanari.

Massimo Montanari è professore emerito dell’Università di Bologna, dove ha fondato il master in “Storia e cultura dell’alimentazione”. I suoi lavori (una trentina di volumi e numerosi saggi) hanno avuto risonanza internazionale e sono tradotti in molte lingue. Fra gli altri, particolare fortuna hanno avuto "La fame e l’abbondanza. Storia dell’alimentazione in Europa" (1993), "Il cibo come cultura" (2004), "L’identità italiana in cucina" (2010), "Il mito delle origini. Breve storia degli spaghetti al pomodoro" (2019). Bianca Lazzaro, traduttrice letteraria ed editor, dirige l’area narrativa e albi illustrati della Donzelli Editore e cura il progetto della collana “Fiabe e storie”, dedicata ai classici inediti della fiaba internazionale. Lucia Scuderi, illustratrice, pittrice e autrice. Ha realizzato numerosi libri per bambini con diverse case editrici italiane e straniere ed esposto in prestigiose collettive.