Lidi protagonisti dei nuovi appuntamenti di Burattini alla Riscossa

È in arrivo un weekend serratissimo per la rassegna Burattini alla Riscossa, con tre spettacoli tra Casalborsetti e Punta Marina. Si inizia venerdì 5 agosto al Coja Beach di Casalborsetti (ore 21,15), dove Bambabambin propone Il mercante di legnate. Sabato 6, ci si sposta al Parco pubblico di Punta Marina (ore 21) per i vicentini I 4 Elementi, protagonisti di Olè!. Infine, domenica 7 (ore 17) troviamo, sempre a Punta Marina ma al Re di Denari, I Burattini di Massimiliano Venturi in uno scatenato Burattini Gran Varietà.