Lido di Classe, Festival Naturae: due giornate ricche di appuntamenti, si chiude con "Green Planet"

Domani, giovedì 20 luglio, si parte alle 8 con la pedalata guidata “Visita ai giganti della natura”, dal Bosco del Duca D’Altemps al Pioppo Bianco di Pisignano. Con Angelo Gasperoni. Rientro previsto per le 13. In serata all’Area del Sole, dalle 19.30 alle 23.30, “Benessere sotto le stelle”, trattamenti olistici in collaborazione con l'Associazione Il Segreto del Loto di Savignano.

Venerdì 21, alle 10, alla Piadina Anna di viale dei Lombardi a Savio, "Piadina, piadina mia". Laboratorio pratico per impastare la piadina romagnola, cuocerla e... mangiarla. In serata, alle 21, l’Arena del Sole ospita l’Anteprima del Festival Naturae (che parte domenica 23): verranno proiettati i cortometraggi della sezione “Green Planet” del 24° Festival internazionale di cortometraggi Corti da sogni “Antonio Ricci”. I corti in concorso in questa sezione sono opere ad alta sensibilita? ambientale che indagano il rapporto tra uomo e natura. Sara? presenta una Giuria composta dai ragazzi della Classe 2-E Istituto Montanari, coordinati dalla prof.ssa Viviana Marchetti che insieme agli spettatori presenti in sala decreteranno il cortometraggio vincitore.