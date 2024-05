Max dei Fichi d'India apre la stagione comica di "Rido di Savio" 

Un'estate da ridere quella pronta a partire a Lido di Savio, con 13 artisti protagonisti sul palco comico di “Rido di Savio”, saranno. Ad aprire la danze sarà l’incontenibile Max Cavallari dei Fichi d’india, il prossimo 12 giugno. Gli eventi andranno avanti fino al 21 agosto, con appuntamento sempre alla 22, nella location del teatro del Lido di Savio Village, in piazza Forlimpopoli.

Gli altri artisti del cartellone, promosso con la direzione artistica di Landella Eventi, sono: Margherita Antonelli da Zelig e la talentuosa Giulia Musso (19 giugno), il vincitore di Italia’s got Talent Andrea Fratellini accompagnato da Zio Tore (26 giugno), la star dei social “Cammela” Chiara Anicito (3 luglio), il rumorista Alberto Caiazza con l’imitatore Daniele Fiamma (17 luglio), tre maestri del live come Giovanni d’Angella (24 luglio), Marco Passiglia (7 agosto) e Riki Bokor affiancato dalla stand up comedian Chiara Becchimanzi (31 luglio), gli strepitosi Michele e Stefano Manca alias Pino e Gli Anticorpi (14 agosto) e a chiudere il dirompente Gianluca Fubelli in arte “Scintilla” (21 agosto).

Per informazioni e prenotazioni chiamare al numero 345.2813977.