Da Ligabue al Rockdown tour: "capitan" Poggipollini porta la sua chitarra a Marina

Fenomenale chitarrista, classe '68, Federico Poggipollini infiamma la spiaggia del Finisterre a Marina di Ravenna con il concerto del suo Rockdown tour in programma martedì 18 agosto, ore 22.

Raggiunto il successo nel 1990 con la partecipazione al disco "El Diablo" dei Litfiba, Federico Poggipollini si afferma nel corso degli anni Novanta e Duemila come uno dei grandi chitarristi italiani. Dopo 4 uscite discografiche con la formazione di Piero Pelù, Poggipollini nel 1994 diventa componente della band di Luciano Ligabue, segnando un legame artistico che va avanti per oltre 20 anni tra album e tournèe.

Ma quella di "Capitan" Fede è anche una carriera di cantautore. Infatti da solista ha pubblicato undici dischi e durante il lockdown ha preparato nuovo materiale per una futura uscita.

Rockdown è il titolo del nuovo tour di Federico Poggipollini. Uno spettacolo in cui Capitan Fede eseguirà in una nuova chiave i brani che, durante la quarantena, ha suonato sui suoi canali social, insieme ad alcuni brani importanti della sua carriera e alcune cover selezionate ad hoc. Inoltre sarà l’occasione per ascoltare le prime interpretazioni di “Canzoni rubate” il suo nuovo disco in uscita in autunno.