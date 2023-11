Light of day, concerto benefico al teatro Goldoni di Bagnacavallo

Sabato 2 dicembre al teatro Goldoni di Bagnacavallo torna per la 14a volta in Italia il concerto-benefit “Light of day”, organizzato dall’Associazione Nebraska e con protagonisti il rocker americano Joe D’Urso accompagnato dalla band The Italian Job, il folksinger inglese James Maddock ed il duo Williams Honor musicisti che hanno diverse volte condiviso il palco con lo stesso Springesteen. Ospite italiano di questa data è il cantautore, attore e scrittore Peppe Voltarelli, già cantante della band Il parto delle nuvole pesanti e vincitore di 3 targhe Tenco, uno dei riconoscimenti musicali più autorevoli, che presenterà il nuovo album "La grande corsa verso Lupionòpolis".

Inoltre, in apertura a sorpresa le note acustiche della band venetaThe Fireplaces, collaboratori di Glen Hansard, la classe della chitarrista e cantante Roberta Finocchiaro ed il songwriting giovane ma già maturo di Simone Bertanza.

L’evento sarà condotto da Massimo Cotto, esperto musicale, coduttore radiofonico di Virgin Radio ed autore di numerosi testi su artisti come Zucchero, Vasco Rossi e Ligabue, U2, Bruce Springsteen e tanti altri.

L’incasso della serata sarà devoluto alla Light of Day Foundation, associazione finalizzata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie neuro-degenerative ed andrà ad incrementare la già ragguardevole somma di circa 65.000 € raccolta dall’Associazione Nebraska nelle passate edizioni.

Il Light of day è un evento internazionale (il main event si svolge ogni anno a Gennaio nel New Jersey coinvolgendo artisti come Bruce Springsteen, Goo Goo Dolls, Darlene Love, Michael J. Fox e tanti altri), ideato e creato da Bob Benjamin, un appossionato e manager “di periferia”, uno che campa gestendo gli interessi e le serate di piccoli rock’n’roller ma che lo fa con la passione di chi finisce col dare alla musica tutto sé stesso, anche le ultime forze. Sta lottando da anni con il morbo di Parkinson ma non molla i club, le chitarre, l’agenda degli appuntamenti. Per lui hanno messo insieme ventiquattro edizioni di un evento di beneficenza, il “Light Of Day”, che è attraversato dal sogno che Bob possa farcela. E' capitato così che sul palco dello Stone Pony di Asbury Park incrociassero le chitarre lo stesso Bruce Springsteen e l’attore Michael J.Fox, o che Southside Johnny, Garland Jeffreys e altri cantassero le loro canzoni appassionate in cambio di nulla, perché la “cassa” serviva a dare forza alla ricerca sul male terribile che aveva colpito il loro amico. Alcuni dei protagonisti di quelle notti decisero poi di portare questo spettacolo anche in Europa e a partire dal 2009, ogni anno, una serata di questo tour europeo viene organizzata dall’Associazione Nebraska con ospiti come Ron, Bobo Rondelli, Jesse Malin, Marah, Willie Nile, Alejandro Escovedo, Danilo Sacco, Miami & the Groovers, Guy Davies e molti altri.

Per info e biglietti: 338/8897725 – assonebraska@gmail.com

www.lightofday.org

www.assonebraska.com