Linda Maggiori e Marina Mannucci raccontano la lotta femminile per la salute e l’ambiente

Sabato 9 dicembre, ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca - Radici, semi, germinazioni: linguaggi e visioni ravennati”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone. Il tema dell’incontro è “Donne, terra vita: la lotta femminile per la salute e l’ambiente”: le donne, in varie parti del mondo, stanno portando nella dimensione pubblica i loro “corpi che insorgono” contro i disastri ambientali, per la tutela dei territori e della salute. I percorsi ecofemministi costruiscono un’alleanza tra corpi femminili e corpi naturali e azioni per contrastare il cambiamento climatico. L’ambientalista e giornalista Linda Maggiori presenterà il suo libro “Mamme Ribelli. Le mille battaglie da Nord a Sud contro l’inquinamento e per la salute di tutti” (Terra Nuova Edizioni). Marina Mannucci, scrittrice, femminista, attivista per l’emergenza climatica e i diritti umani contribuirà sul tema con “Storie di corpi femminili insorgenti”.