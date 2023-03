Un live di "Libertà e malinconia" con Paola Sabbatani

"Un concerto in cui storie di vita personale si intrecciano all’impegno politico e sociale per tratteggiare figure di donne tra forza e fragilità": la cantautrice Paola Sabbatani introduce Libertà e malinconia, un disco edito da Una città uscito un anno fa che venerdì 17 marzo alle ore 21 sarà presentato per la prima volta a Faenza, alla Casa del Teatro, in chiusura della Stagione un teatro di comunità a cura del Teatro Due Mondi.

"Sono canzoni che raccontano storie di vita difficili, della faticosa lotta contro la sfortuna e l’ingiustizia. Ma anche l’impossibilità di chiamarsi fuori, le seconde possibilità che esistono, la ribellione degli anni giovanili, gli amori impossibili, tenuti segreti a nascondere la propria vulnerabilità, i padri ritrovati e il “fare insieme” che dà senso e forza" continua la cantautrice, in scena insieme a Daniele Santimone (arrangiamenti e chitarra sette corde), Roberto Bartoli (contrabbasso), Tiziano Negrello (contrabbasso e percussioni) e, per la prima volta in questo concerto, Maurizio Piancastelli (tromba). Ingresso unico: 2 euro.