Live painting, dj set e pizza: arte da vivere per 3 giorni con "Equidistanze"

Torna dall'1 al 3 settembre l'evento che chiude la IV edizione di "Equidistanze - Residenze Artistiche", indirizzata ad artisti emergenti selezionati tramite bando dal team curatoriale composto da Alessandra Carini, Benedetta Pezzi, Nicola Montalbini e Marco Miccoli. Dal 2020 in una casa colonica del ‘700, vengono organizzate delle residenze artistiche nella piccola frazione di Filetto, dove gli artisti danno vita alle proprie opere.

Quest’anno gli artisti hanno operato anche nelle frazioni limitrofe di Pilastro e San Pietro in Trento, per questo motivo gli eventi di restituzione delle Residenze verranno organizzati in vari luoghi: nella sede di Equidistanze, nello storico circolo del paese di Filetto e in una delle case private che ospitano alcune delle opere realizzate in questa edizione.

Il programma

L'evento si apre venerdì 1 settembre presso la sede di Equidistanze in via Roncalceci 203 a Filetto. Dalle ore 17:00 live painting, dalle 18:00 alle 21:00 dj-set di rikipicchi (a disposizione bar, biciclette, jacuzzi, gadgets).

Sabato 2 settembre ci si sposta nel Circolo Acli in via Roncalceci 123 a Filetto, dove dalle 16:00 partono live painting e proiezioni, mentre dalle 21:00 alle 24:00 c'è il dj-set di Trinity (e ci sono anche bar, pizza, biciclette, gadgets).

Domenica 3 settembre ultima giornata presso la casa privata in via dell’Orso 34 a San Pietro in Trento. Dalle ore 16:00 live painting e premiazione delle opere scelte dal team e dai cittadini. Dalle 18:00 alle 20:00 selezione musicale a cura di Ilaria Magagni, più bar, biciclette e gadgets.

Nelle tre giornate verranno fornite le nuove mappe, strumenti indispensabili per poter trovare tutte le opere realizzate dagli artisti. Saranno disponibili inoltre delle biciclette per poter effettuare il tour in modo autonomo fra Filetto, Pilastro e San Pietro in Trento. I tour possono essere effettuati anche a piedi o in automobile. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.