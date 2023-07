Live sulla spiaggia per i Messa: i "pionieri del doom italiano"

Indirizzo non disponibile

Sulla spiaggia dell'Hanabi di Marina di Ravenna arrivano, giovedì 27 luglio alle 21.30, i Messa che si presenteranno con una line-up allargata per riproporre l'esperienza del "Live At Roadburn". I pionieri del doom italiano, Messa, sono stati immortalati dal vivo al Roadburn Festival 2022 con una speciale formazione allargata, registrata su LP, CD e in digitale tramite Svart Records. Ora si può rivivere il trionfo dei Messa sul palco principale del Roadburn Festival, con brani tratti dall'album Close e con l'aggiunta di una costellazione unica di musicisti e strumenti che conferiscono al loro nuovo album il suo suono distintivo. Questo nuovo, straordinario album dal vivo presenta alcuni brani tratti dall'acclamato album Close.