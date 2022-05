Lo psicanalista Vittorio Lingiardi ospite a Caffè Letterario

Mercoledì 4 maggio, alle ore 21 nella Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro, lo psichiatra e psicanalista Vittorio Lingiardi sarà ospite del Caffè Letterario di Lugo per presentare il suo libro “Arcipelago N” edito da Einaudi. A introdurre la serata sarà Patrizia Randi.

Vittorio Lingiardi è professore ordinario di Psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Musatti della Società Psicoanalitica Italiana e nel 2020 il Research Award della Society for Psychoanalysis and Psychoanalytic Psychology (Division 39) dell'American Psychological Association. Collabora con «il Venerdí di Repubblica», «la Repubblica» e l'inserto culturale del «Sole 24 Ore». Per Einaudi ha pubblicato Diagnosi e destino (2018) e Arcipelago N. Variazioni sul narcisismo (2021).



Il libro di Lingiardi dal titolo Arcipelago N parla di narcisismo che secondo lo psicanalista “abita i nostri amori e tutte le relazioni e può essere fragile o contundente. Finché cerchiamo di rinchiuderlo in una definizione, non lo capiremo. Occorre una bussola psichica per navigare nei mari insidiosi della stima di sé, tra isole che si chiamano Insicurezza, Egocentrismo, Rabbia, Invidia, Vergogna”.



La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito https://caffeletterariolugo.blogspot.it