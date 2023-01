Lo scrittore ravennate Stefano Bon su Rai Uno per parlare di amore eterno

Domenica, intorno alle 9.15, lo scrittore ravennate Stefano Bon sarà ospite della trasmissione di Rai Uno ‘Uno Mattina – In famiglia’, condotta da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli. Bon, autore fra gli altri del romanzo ‘Così come sei’ (Clown Bianco Edizioni), interverrà insieme alla scrittrice Ester Viola, da poco in libreria con ‘Voltare pagina’ (Einaudi), sul tema dell’amore eterno.