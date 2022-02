Lo speciale agri-laboratorio di Carnevale: dalle maschere ai dolci tipici

Sabato 26 febbraio, in occasione del Carnevale, ripartono gli agri-laboratori per i più piccoli promossi dal Mercato Contadino coperto di Campagna Amica Ravenna. Negli spazi di via Canalazzo 59, gli agricoltori di Campagna Amica invitano bimbi e famiglie a festeggiare il Carnevale proponendo dalle ore 10.30 (e fino alle ore 13) un gioco-laboratorio per costruire mascherine simpatiche e originali con materiali di recupero e mosaico dedicate al tema dei ‘super eroi’ della campagna. Il laboratorio, realizzato in collaborazione con le operatrici di Dimensione Mosaico e Giallocra, è gratuito ed indicato per bimbi a partire dai 4 anni.

Non mancherà poi una gustosa agrimerenda carnevalesca con i dolci contadini tipici del Carnevale realizzati dal cuoco contadino Gianluca Martelli (acquistabili anche al banco) che distribuirà alle mamme e ai papà anche la ricetta dei dolcetti così da poterli poi replicare nella cucina di casa. Come ogni sabato il Mercato sarà aperto già dalle ore 8.30.