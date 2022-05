Lo spettacolo "Ciccioni" arriva a Lugo

Mercoledì 8 maggio, alle ore 21, al Parco dei Mulini, Consulta Lugo Ovest, andrà in scena "Ciccioni", lo spettacolo scritto e diretto da Stefania Polidori. "Ciccioni" nasce dal fortunato incontro tra il mondo del teatro e quello dell'obesità, o come amano dire ironicamente i protagonisti del progetto, tra due “sartorie”, l'Associazione Sartoria Teatrale e la chirurgia endocrina - bariatrica dell'ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì, diretta dal primario Alberto Zaccaroni e rappresentata, sulla scena, dal chirurgo-sassofonista Dario Bettini. Ciccioni nasce da un progetto in collaborazione con l’Ausl della Romagna e porta In scena i pazienti obesi ed ex obesi, che si raccontano con uno sguardo di autoironia. Il copione nasce e ripercorre i loro drammi personali, dietro l’obesità a volte si nascondono storie di sopraffazione, abusi, bullismo, emarginazione. Il palco li accompagna in un processo di liberazione da esperienze traumatizzanti o da situazioni conflittuali, dalle loro ossessioni, dalle loro angosce.

Si tratta di un teatro che fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda, un teatro con una funzione terapeutica. Grazie alla connessione fra teatro e percorso medico/chirurgico, i pazienti ed ex pazienti obesi hanno ritrovato l’equilibrio, sono rinati nel corpo e nella mente, tanto che per loro calcare il palcoscenico è diventato un bisogno, una necessità, così si sono trasformati in veri attori.