Lo spettacolo “Destinatario sconosciuto” in scena al centro sociale

Domenica 26 novembre, alle 17,30 al Centro sociale La Quercia di Piazza Medaglie d’Oro n. 4 a Ravenna, andrà in scena lo spettacolo “Destinatario sconosciuto” a cura di Alessandro Braga e associazione Amici della Capit, in compartecipazione con Comune di Ravenna – assessorato al Decentramento.

Lo spettacolo è tratto dal breve romanzo epistolare “Destinatario sconosciuto”, scritto da Katherine Kressmann Taylor, pubblicato nel 1939. Il libro, inizialmente ignorato, venne poi tradotto in lingua francese diventando un best-seller. Questo successo aprì la strada alla sua traduzione in venti lingue.

Nel libero adattamento del testo da parte del regista Alessandro Braga, un uomo d’affari, cristiano, ritorna con la sua famiglia in Germania. La sua socia in affari, interpretata da Elisabetta Rivalta, è un’ebrea e rimane negli Stati Uniti per proseguire l’attività lavorativa in una galleria d’arte. Lontani, i due, si scrivono. La loro amicizia e i loro affari saranno sconvolti dalla scalata al potere di Hitler e da tutto quello che l’ideologia nazista porta con sé. La storia è interamente raccontata attraverso una ventina di lettere, scambiate dal 12 novembre 1932 al 3 marzo 1934, nella fase d’ascesa al potere di Adolf Hitler. Lo spettacolo è ad ingresso libero.