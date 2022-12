Lo spettacolo di Emanuela Aureli al teatro Walter Chiari di Cervia

A causa di sopraggiunti impegni televisivi dell’attrice, lo spettacolo Ce la farò anche st(r)avolta con Emanuela Aureli, inizialmente previsto per sabato 14 gennaio 2023 nell’ambito della rassegna “Comico” al Teatro Comunale Chiari di Cervia, ha subito una variazione di data di rappresentazione. Lo spettacolo andrà pertanto in scena SABATO 4 FEBBRAIO 2023 alle ore 21.

I biglietti già acquistati saranno naturalmente validi per la nuova data di rappresentazione; chi desiderasse il rimborso, potrà chiederlo alla biglietteria del Teatro (tel. 0544 975166).

Con il suo spettacolo, Emanuela Aureli, nota imitatrice e personaggio molto amato dal pubblico, si esibirà in un monologo comico accompagnata dal chitarrista Giandomenico Anellino. La protagonista avrà modo, durante il suo one woman show, di esprimersi in tutta la sua bravura e la sua simpaticissima ironia, raccontando la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Emanuela si diverte e ci diverte, con molta autoironia, a prendersi in giro intrecciando la sua vita privata, a partire dalla nascita, a quella del lavoro.