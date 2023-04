Lo stabilimento balneare e Area Sismica portano tanti concerti in riviera

Area Sismica sarà protagonista di parte di un cartellone di eventi molto variegato del nuovo stabilimento balenare 'Lupo 340' al confine tra Milano Marittima e Lido di Savio. Nato da un’idea di Mirco Turroni (storico ristoratore dell’Osteria Loco Squad di Milano Marittima) e Ariele Monti (direttore artistico di Area Sismica di Forlì), Lupo 340 intende creare un luogo altro rispetto a quanto propone mediamente la riviera romagnola.

L’offerta culturale di Lupo 340 - che gode del patrocinio del Comune di Cervia-Assessorato alla Cultura – si propone di allargare il panorama che caratterizza la riviera romagnola e vi conviveranno diverse anime, da quella canonica della vita in spiaggia a quella della ristorazione, una osteria di mare curata dallo chef Nicola Cicillo, con un occhio particolare ai vini tramite il coinvolgimento della giovane Drogheria Gitana di Forlì. E poi un corposo cartellone di eventi, gran parte dei quali curati direttamente da Area Sismica, realtà con una storia ultra-trentennale fatta di eventi di caratura internazionale che guardano alla musica del presente al di là degli steccati di genere. Eventi cui si affiancheranno anche libri, incontri, cinema, mostre, degustazioni, picnic in spiaggia curati dai ristoratori.

"Come Amministrazione comunale – dice l’assessore alla Cultura del Comune di Cervia, Cesare Zavatta – sosteniamo le attività imprenditoriali che utilizzano anche la cultura, in tutte le sue forme, per arricchire la loro offerta turistica e quella della nostra città. Un'offerta articolata e qualitativamente valida è ormai un requisito fondamentale per incrementare l'attrattività di una meta turistica e riteniamo che il programma presentato oggi vada in questa direzione".

La programmazione sarà inaugurata il 30 aprile col concerto dei São Paulo Underground in esclusiva per l’Italia, una formazione capitanata dal musicista di Chicago Rob Mazurek, che nei giorni immediatamente precedenti sarà ad Area Sismica per una residenza artistica volta a gettare le basi del nuovo album di questo trio di culto. Tra gli eventi da evidenziare – oltre una quarantina complessivamente –, il James Brandon Lewis Trio il 15 maggio, i Ghosted dell’australiano Oren Ambarchi il 9 giugno e, poco dopo, il 13 giugno, gli scandinavi The End di Mats Gustafsson. Poi avremo Fabrizio Puglisi, che musicherà Charlie Chaplin il 15 giugno, e il canadese leggenda del folk contemporaneo Eric Chenaux il 20 giugno. Il 29 giugno verrà proposto il festival Aut Aut, incentrato sui vini naturali, con Sandro Sangiorgi della rivista Porthos, il filosofo Rocco Ronchi, l'esperta di sake Chicca Vancini e il quartetto Red Planet. Pino Saulo di Radio3 e Borguez di Radio Uabab converseranno di musica afroamericana contemporanea il 3 luglio e Marc Ribot suonerà coi suoi Ceramic Dog l'11 luglio.

Prima parte del calendario 2023

domenica 30 aprile – ore 19

Area Sismica presenta

SAO PAULO UNDERGROUND (USA - BR) - in esclusiva per l’Italia

Rob Mazurek: trombino, elettroniche

Guilherme Granado: elettroniche

Mauricio Takara: batteria

sabato 6 maggio – ore 19

conversazione/ascolto guidato

a cura di BORGUEZ

con FEDERICO SAVINI

La musica giapponese del dopo 2000:

puzzle ritmici, depistaggi culturali e fracasso sottovoce

venerdì 12 maggio – ore 19

Drogheria Gitana presenta:

FISHBOWL

vini, vinili e vigneron

Djset Kamma e Jay Worth (jazz to downtempo)

lunedì 15 maggio – ore 20

Area Sismica presenta

JAMES BRANDON LEWIS TRIO (USA)

James Brandon Lewis: sax

Josh Werner: basso el

Chad Taylor: batteria

sabato 20 maggio – ore 20

Lip Wave presenta

BALABEAT

Francesco Rossi: voce

Loris Silighini: sax tenore e soprano

Raffaele Balestri: sax baritono

Vanni Bendi: chitarra

Marco Zanirato: basso

Fabio Gardelli: batteria

sabato 26 maggio – ore 19

Borguez presenta

LA RADIO UABAB

International Anthem

I primi 10 anni dell’etichetta di Chicago

domenica 28 maggio – ore 19

Area Sismica presenta

SISMATIK (IT)

Silvia Bolognesi: contrabbasso

Roberto Magnani: voce

Tobia Bondesan: sax

Giuseppe Sardina: batteria

martedì 30 maggio – ore 20

Area Sismica presenta

SEABROOK TRIO (USA)

Brandon Seabrook: chitarra el

Cooper-More: diddley bow

Gerald Cleaver: batteria

mercoledì 7 giugno – ore 20

presentazione della Collana CHORUS

dell’etichetta QUODLIBET

con Stefano Zenni e Fabio Ferretti

venerdì 9 giugno – ore 20

Area Sismica presenta

GHOSTED (AU - SE)

Oren Ambarchi: chitarra

Johan Berthling: contrabbasso

Andreas Werliin: batteria

martedì 13 giugno – ore 20

Area Sismica presenta

THE END (SE - NO)

Sofia Jernberg: voce

Kjetil Møster: sax, clarinetto, elettroniche

Mats Gustafsson: sax, elettroniche

Anders Hana: chitarra, langeleik

Børge Fjordheim: batteria

giovedì 15 giugno – ore 20

Area Sismica presenta

sonorizzazione live dei film di Charlie Chaplin The Immigrant e The Rink

a cura di

FABRIZIO PUGLISI

tastiere, oggetti sonori

martedì 20 giugno – ore 20

Area Sismica presenta

ERIC CHENAUX (CA)

chitarra, voce

giovedì 22 giugno – ore 20

conversazione/ascolto guidato

a cura di BORGUEZ

con PINO SAULO (Battiti Radio3)

venerdì 23 giugno – ore 20

Drogheria Gitana presenta:

FISHBOWL

vini, vinili e vigneron

DJ set TBA

giovedì 29 giugno dalle ore 18

Area Sismica in collaborazione con Drogheria Gitana

AUT AUT

cammino multidisciplinare tra linguaggi senza compromessi con:

conversazione con SANDRO SANGIORGI e ROCCO RONCHI

lo scrittore, fondatore di Arci Gola e creatore di Porthos incontra il filosofo teoretico e scrittore Rocco Ronchi

concerto RED PLANET

Marco Colonna: sax

Edoardo Marraffa: sax

Marco Zanotti: percussioni

Fabrizio Spera: batteria

guida alle degustazioni di cibo e vini naturali con Sandro Sangiorgi e le cantine:

Azienda delle Selve

Fabio Elleri (Gitana Wines)

Andrea Peradotto Pian di Stantino

Microbio Wines

Vinos al Margen

Tra il Saké e Manga

conversazione e degustazione a base di Sake a cura di Chicca Vancini e sonorizzata da Natsutaro

lunedì 3 luglio – ore 20

Area Sismica presenta

Guerri & Grillini

Francesco Guerri: violoncello, effetti

Andrea Grillini: batteria, percussioni

venerdì 7 luglio – ore 19

Drogheria Gitana presenta:

FISHBOWL

vini, vinili e vigneron

Djset Kamma e Ghighi di Paola (Battiti Radio3)

martedì 11 luglio – ore 20

Area Sismica presenta

MARC RIBOT CERAMIC DOG (USA)

Marc Ribot: chitarra, voce

Shahzad Ismaily: chitarra, basso

Ches Smith: batteria