Lodovico e Nicolò Parravicini in concerto per la 'Madonna del Pino'

Martedì 22 agosto, alle ore 21, nel Duomo di Cervia avrà luogo il primo dei tre concerti programmati dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro e il recupero della Chiesa della Madonna del Pino, danneggiata dalla tempesta del luglio scorso. La serata avrà in programma il monumentale Concerto per violino e orchestra di Johannes Brahms, eseguito nella trascrizione dell’Autore per violino e pianoforte, e affidata a Lodovico Parravicini e Nicolò Parravicini, due giovanissimi musicisti legati alla Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi. Ingresso a offerta libera destinata al restauro della Chiesa della Madonna del Pino.