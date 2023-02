Si celebrano i Lom a Merz: decine di eventi nel Ravennate tra cene, falò e musica

La Romagna è una terra storicamente votata all’agricoltura. E l’agricoltura, come molte altre attività “all’aperto” era, ed è tutt’ora, soggetta alle avversità metereologiche. Così la tradizione contadina del passato voleva che per scongiurare la malasorte venissero fatti dei riti propiziatori, come i fuochi magici: i “Lòm a Mêrz” (i lumi di marzo). L’accensione di falò propiziatori intendeva celebrare l’arrivo della primavera e invocare un’annata favorevole per il raccolto nei campi, ricacciando il freddo e il rigore dell’inverno. Il suo significato era quello d’incoraggiare e salutare l’arrivo della bella stagione, bruciando i rami secchi e i resti delle potature.

Per questa occasione, negli ultimi tre giorni di febbraio e nei primi tre di marzo, l’associazione “Il Lavoro dei Contadini” sviluppa un programma di eventi su tutto il territorio romagnolo. Il programma prevede 31 eventi durante le 6 giornate dedicate ai Fuochi che si svolgeranno nelle aie di aziende agricole, agrituristiche e in ristoranti e altri luoghi della cultura rurale in diversi Comuni della Romagna. L’edizione 2023 propone come tema “Mezzadria, una lunga storia di Gente Comune”, con l’obiettivo di avviare una riflessione originale su questa vicenda che ha avuto inizio molto tempo fa e che contrariamente a quello che si può immaginare, un po’ tutti ne facciamo parte. Il programma dei lom a merz 2023.

Le location nel Ravennate

Domenica 26 febbraio

Nasano Riolo Terme (Ra)

Agriturismo Rio Manzolo Villa Vezzano Brisighella (Ra)

Museo Etnografico "Sgurì" Savarna (Ra)

Ravagli Ragone (Ra)

Solaroli Andrea San Severo Cotignola (Ra)

Circolo Arci Passogatto Lugo (Ra)

Il Roccolo La Serra Castelbolognese (Ra)

Agriturismo La Rondine Bagnacavallo (Ra)

Torre di Oriolo dei Fichi Faenza (Ra)

Lunedì 27 febbraio

Nasano Riolo Terme (Ra)

Scuola Primaria “O. Pazzi” Brisighella (Ra)

Il contadino telamone Reda Faenza (Ra)

Martedì 28 febbraio

Scuola Primaria Tolosano Faenza (Ra)

Dalmonte Cesare, Francesco e Pompeo Riolo Terme (Ra)

Bartolini Alvaro Brisighella (Ra)

Il contadino telamone Reda Faenza (Ra)

Agriturismo Martelli Borgo Montone Ravenna

Associazione Culturale “La Grama” San Pancrazio (Ra)

Mercoledì 1 marzo

Scuole Primaria Pirazzini Faenza (Ra)

Il contadino telamone Reda Faenza (Ra)

Giovedì 2 marzo

Tenuta Masselina Castel Bolognese (Ra)

Venerdì 3 marzo

Piadineria da Lori Casola Valsenio (Ra)

M.D.T. (Museo Didattico del Territorio) San Pietro in Campiano (Ra)

Sala Bigari, Comune di Faenza Galleria Molinella Faenza (Ra)