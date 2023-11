Luca Occhi presenta il suo nuovo thriller 'E non è finita mai'

Secondo appuntamento a Bagnara di Romagna con la rassegna letteraria «Trame». Domenica 19 novembre alle 16.30 la Rocca sforzesca accoglierà l’autore Luca Occhi per la presentazione del suo nuovo thriller E non è finita mai (Bacchilega editore). L’autore dialogherà con Cristina Santandrea, operatrice museale e bibliotecaria della cooperativa Il Mosaico.

Luca Occhi, imolese d’adozione, è tra i fondatori di Officine Wort. Ha vinto diversi premi, tra cui la prima edizione del premio internazionale M.A.R.E, la prima edizione del concorso letterario nazionale Città di Lodi e la VI edizione del premio «Francesco Gelmi di Caporiacco.

La rassegna proseguirà domenica 26 novembre sempre alle 16.30 con Le amiche che vorrei, un reading letterario a tre voci di storie biografiche di donne dal passato ad oggi. È ideato e curato dalla cooperativa Il Mosaico con accompagnamento musicale della pianista Eleonora Gasparri, creato per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per gli eventi l'ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. Per informazioni scrivere alla mail museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it. La rassegna è organizzata dal Comune di Bagnara di Romagna in collaborazione con la cooperativa Il Mosaico.