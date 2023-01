Luca Trapanese presenta il libro “Le nostre imperfezioni”

Giovedì 12 gennaio alle 21 al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia Luca Trapanese presenta il suo libro “Le nostre imperfezioni” (Salani 2021). Trapanese, 46 anni, è assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli. Ha sempre svolto attività di volontariato in Italia e nel mondo, ha fondato l’associazione “A ruota libera” e collabora con molte altre nella realizzazione di progetti legati alla disabilità. Nel 2018 ha adottato Alba, una bambina affetta dalla sindrome di Down, inaugurando il registro degli affidi previsti dalla legge per i single, e condivide la sua storia di padre, che ha commosso l'Italia, anche sui social. Nello stesso anno è uscito il suo primo libro, scritto insieme a Luca Marcadante, "Nata per te". Nel 2021 arriva “Le mie imperfezioni”, che racconta di Livio, che parte zaino in spalla per affrontare il cammino di Santiago e sulla strada incontra Pietro: un romanzo che ci racconta che “la vita non è una favola e ti colpisce sempre alle spalle, ma che lo stesso fa anche la felicità, arriva sempre da dove meno te l’aspetti”.