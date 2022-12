Si accende "La Luce delle Parole": il videomapping natalizio in centro

Durante il periodo delle feste, il centro storico di Ravenna torna a illuminarsi grazie alla rassegna Ravenna in Luce, un percorso di visita e stupore per ammirare straordinarie creazioni luminose, frutto della mente visionaria di artisti del video mapping. Dal 17 dicembre all’8 gennaio (dalle 18.30 alle 22.00) video proiezioni architetturali rivestiranno di luce la Basilica di San Francesco, luogo iconico legato alla storia e alla memoria della città.

Un viaggio immaginifico sull’architettura della basilica con lo spettacolo La Luce delle Parole con scene oniriche e magiche visioni in omaggio alla figura di Dante Alighieri. Proprio in onore di quest’ultimo, inoltre, fino all’8 gennaio 2023 via Corrado Ricci e via Mazzini si abbelliscono con il progetto La Luce delle Parole, una lunga scia di installazioni che ripercorrono in luce alcuni dei più emblematici versi del Sommo Poeta, molti dei quali proprio dedicati a Ravenna.