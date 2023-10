Apre la mostra "Torre Luceombra": un viaggio all'interno dell'animo umano

Attraverso sei sculture di Cristian Cimatti, artista di Meldola, e 23 quadri di Paolo Graziani, artista forlivese, parte un viaggio artistico e spirituale che è anche quello dell’animo umano. Questo il focus di "Torre Luceombra", mostra di arte contemporanea ospitata alla Torre Oriolo dei Fichi di Faenza.

L'apertura è fissata sabato 7 ottobre alle 16. La mostra sarà aperta ogni sabato e ogni domenica per tutto il mese dalle 14 alle 18. Finissage il 31 ottobre in concomitanza con "HalloWine" (evento di degustazione vini) con chiusura alle ore 23.

“Siamo fatti di luci e ombre”, spiegano gli artisti. Se osserviamo attentamente l’ombra è una proiezione della luce, delle porzioni che non vengono illuminate. Nel rapportarsi col l’io e con il mondo interiore, la luce permette di conoscersi e ci pone di fronte a ogni ombra. Ciò che appare oscuro e minaccioso, in realtà non fa solo parte di noi, ma ci definisce, circoscrive, dà forma, identifica e caratterizza".