Una passeggiata sensoriale nella natura accompagnati dalle lucciole

Da venerdì 11 a domenica 13 giugno, alle 21.30, si svolge una passeggiata sensoriale per bambini (4-12 anni) e un laboratorio fluo per scoprire la natura notturna accompagnati dalle lucciole sull'argine del Fiume Lamone a Mezzano. Le lucciole offrono l'occasione per una camminata al buio tra i boschi e le campagne, alla scoperta della natura notturna, dei propri sogni e di quelle sensazioni che il rumore e l'illuminazione della città nascondono. La camminata proposta da Kid Lights sarà una passeggiata sensoriale, ricca di attività di ascolto, di osservazione e di meditazione. I bambini saranno, inoltre, guidati in un laboratorio con pitture fluo che renderà indimenticabile l'esperienza. Date disponibili: 11 giugno con la dott.ssa Consuelo Zenzani, 12 giugno con Silvia Lilayoga, 13 giugno con Silvia Lilayoga. Prezzo: 12 euro.