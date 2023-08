Il pianista Ludmil Angelov insieme a Benaglia sulle note di Brahms e Schumann

Mercoledì 23 agosto (ore 21) presso la Rocca di Bagnara di Romagna, secondo appuntamento di Emilia Romagna Festival con il grande pianista Ludmil Angelov, eccellente interprete chopiniano, questa volta accompagnato dal giovane e affermato violista Vittorio Benaglia, in un concerto che affianca al celebre compositore polacco brani di Brahms e Schumann. Biglietti 5 euro. Gratuità fino a 10 anni.

A caratterizzare la serata sarà la sonata n.1 di Brahms una composizione scritta sia per clarinetto che per viola, tra le ultime opere cameristiche del musicista tedesco, composta nel 1894 ed eseguita nel 1895 all’Auditorium Bösendorfer di Vienna dal clarinettista Richard Mühlfeld, dedicatario dell’opera e dallo stesso Brahms al pianoforte; si distingue per i toni malinconici ed introversi, indicativi del quadro anagrafico del compositore. Il pianoforte riserva un programma solistico di splendidi brani evocativi, tra cui la rinomata sonata n.2 di Chopin, celebre soprattutto per il terzo movimento, noto come Marcia funebre. Di Schumann sarà eseguito l’Adagio e Allegro in la bemolle maggiore op. 70, uno degli ultimi lavori in cui il compositore riuscì a esprimere uno stato d’animo del tutto felice e sereno, prima degli anni sempre più bui della malattia.