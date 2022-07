Ludovico ed Elia Portarena portano la musica all’Abbazia di Valsenio

Indirizzo non disponibile

Domenica 24 luglio, alle ore 18.30, l’Abbazia di Valsenio sarà la location di un evento di “Emilia Romagna Concerti”. Il violinista Ludovico Portarena e il chitarrista Elia Portarena eseguiranno i brani Sonata Concertata in la maggiore Op. 61 di Niccolò Paganini; Introduzione e tarantella Op. 43 di Pablo de Sarasate; Scherzo – Tarantella op. 16 di Henryk Wieniawski; Capriccio n. 20 di Niccolò Paganini; Histoire du Tango, Bordel 1900, Caffè 1930, Nightclub 1960 di Astor Piazzolla.

Biglietti: posto unico € 5.00 presso Ufficio Turistico di Casola Valsenio (Tel 05467303), il venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13.30, oppure via mail a proloco.casolavalsenio@gmail.com. Per i biglietti rimasti, biglietteria la sera del concerto alle ore 17.00. Per info: erconcerti1@yahoo.it.