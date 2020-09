Movimento e salute: parte la "Wellness Valley Cammina"

In simultanea con tutte le località della Romagna anche Lugo aderisce all'iniziativa Wellness Valley Cammina in occasione della Settimana dello Sport con il Gruppo Spartani Camminatori. Partenza alle 20:30 di giovedì 24 settembre, ritrovo nel parcheggio del Centro commerciale Iris a Lugo.



Wellness Valley Cammina, l’evento dei Gruppi di Cammino della Romagna, ritorna giovedì 24 Settembre, alle 20.30, in diverse località romagnole, per lanciare un nuovo messaggio di invito alle persone a mantenersi in salute con il regolare movimento e l’attività fisica.

Da anni la presenza diffusa dei Gruppi di Cammino nelle città della Romagna rappresenta un'eccellenza della Wellness Valley e testimonia come lo stile di vita attivo sia divenuto ormai parte integrante della cultura del territorio.

Cittadini di ogni età e livello di preparazione fisica si ritrovano spontaneamente per una camminata collettiva serale, come opportunità di condivisione del movimento per il benessere e la salute, oltre che di socializzazione e di riscoperta del territorio.



I partecipanti durante la camminata saranno tenuti a rispettare le norme del codice della strada e le regole di comportamento in materia di prevenzione anti Covid-19. La partecipazione è libera e gratuita. La Settimana Europea dello Sport è organizzata in Romagna con la partnership di Wellness Valley Foundation.“