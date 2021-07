Al Pavaglione la comicità di Leonardo Manera

Quattro serate dedicate a cabaret, comicità e intrattenimento con la prima edizione di “Comics Lug Show”. Dal 29 luglio sono in arrivo nel Pavaglione di Lugo quattro appuntamenti con altrettanti celebri comici: Leonardo Manera, Duilio Pizzocchi, Paolo Cevoli e Cristiano Militello.

Si comincia giovedì 29 luglio in compagnia di Leonardo Manera. Pseudonimo di Leonardo Bonetti, Manera è un comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico italiano. Per la televisione ha partecipato a diversi programmi comici come State boni, Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio, Belli dentro, Zelig e Colorado. Nel 2009 è stato il conduttore del varietà televisivo “Grazie al cielo sei qui”, in onda su La7.

Giovedì 5 agosto arriva a Lugo Duilio Pizzocchi. Tra i suoi personaggi più celebri ci sono lo sregolato camionista Ermete Bottazzi, Cactus, l’astrologa Donna Zobeide, il boss mafioso italo-americano Eddy Collante e la vecchietta acida e iettatrice Nonna Novella. Pizzocchi ha partecipato a tantissime trasmissioni televisive, tra cui Zelig e Maurizio Costanzo Show. Con Giuseppe Giacobazzi e altri ha fondato nel 1992 un proprio spettacolo itinerante, il Costipanzo Show, che va in scena con cadenza settimanale in locali e teatri della zona di Bologna. Da oltre 7 anni conduce con Giacobazzi un programma radiofonico, Il Manicomico.

Giovedì 12 agosto è il momento di Paolo Cevoli. Nato a Riccione il 29 giugno 1958, Cevoli nel 1990 si classifica terzo, dopo Antonio Albanese, a “La Zanzara d’Oro”, riconoscimento che gli vale l’invito da parte di Maurizio Costanzo al suo show per ben quindici volte. Il grande successo arriva nel 2001 quando calca il palco di Zelig nei panni di Palmiro Cangini, che lo incorona fra i comici più richiesti del momento. Tra i suoi personaggi più conosciuti ci sono Teddi Casadey, l’instancabile e innovativo imprenditore di maiali, titolare dell’omonima “Glorioso Maialificio Casadey S.r.L., lider nel settore della maialistica”, Lothar il sostituto, un “lavoratore” dello spettacolo a paga sindacale mandato da fantomatiche agenzie e, appunto, Palmiro Cangini, confusionario Assessore (alle varie ed eventuali) del Comune di Roncofritto.

Giovedì 19 agosto protagonista dell’ultimo appuntamento Cristiano Militello. Entra nel gruppo di comici toscani della trasmissione “Vernice Fresca” (poi “Aria Fresca”), capeggiato da Carlo Conti. Dopo la gavetta nelle tv private, passa alla Rai (“Su le mani”, “La banda dello Zecchino”, “Domenica in”, “I Raccomandati”) e poi a Canale 5, dove recita nella popolare serie “Carabinieri”. Da anni conduce “Striscia lo Striscione”, rubrica che assembla e commenta le immagini degli striscioni più curiosi e originali delle curve, intervallate da surreali interviste ai tifosi prima delle partite. È anche conduttore radiofonico: su R101 ogni mattina dalle 7 alle 9 conduce “La Banda di 101” insieme a Paolo Dini e Lester.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.45 nel Pavaglione. L’ingresso è a offerta libera; chi lo desidera può seguire l’evento cenando al tavolo della Birreria del Pavaglione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare il numero 333 4750066.

L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con la collaborazione di Lug la Birreria del Pavaglione e il patrocinio del Comune di Lugo.