Lugo, al Pavaglione una serata a tutto jazz

Lugo rinnova l’appuntamento estivo con i “Mercoledì sotto le stelle”, iniziativa di grande successo che offre a residenti e visitatori l’opportunità unica di godere di serate all’aperto arricchite da attività culturali e di intrattenimento nella cornice delle piazze cittadine.

Mercoledì 24 luglio alle ore 22.45 La Corelli presenta il concerto di Silvia Valtieri, che andrà in scena sul palco centrale del Pavaglione. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di jazz e non solo, e un’occasione unica per godere di un repertorio fatto di tecnica ed improvvisazione libera, sull’onda dei diversi stili che hanno segnato la storia di questo genere musicale. Silvia Valtieri è l’interprete perfetta per questo excursus musicale: nata come pianista classica, ha ampliato negli anni il suo orizzonte fino a fare dell’eclettismo la sua cifra stilistica e a diventare l’apprezzatissima polistrumentista e cantante che è oggi.

L’ingresso al concerto è gratuito, grazie al prezioso supporto del Ministero della Cultura.

Per informazioni: info@lacorelli.it