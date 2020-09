Lugo, appuntamento dedicato a Dante con Giuseppe Bellosi

Mercoledì 9 settembre proseguono gli appuntamenti degli AperiTrisi letterari organizzati dalla biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo. Alle 17.30 Giuseppe Bellosi presenterà il libro "Dante in Romagna: mito, leggende, aneddoti, tradizioni popolari e letteratura dialettale" (Il Ponte Vecchio) in un video che sarà pubblicato sulla pagina Facebook della biblioteca. Il libro è stato scritto in occasione del settimo centenario dantesco in collaborazione con Eraldo Baldini e con un contributo di Dante Bolognesi.