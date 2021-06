Lugo, divertimento al Parco dei Mulini tra bici e passeggiata a quattro zampe

Domenica 27 giugno il Parco dei Mulini di Lugo, in via don Angelo Ceroni, ha ospitato due eventi dedicati allo sport e agli amici a quattro zampe. Proprio dal parco è infatti partito il raduno cinofilo “Passeggiata a quattro zampe”, seguito, sempre in mattinata, dal primo Gran Premio “Parco dei Mulini”, organizzato dalla Uisp, che ha visto i partecipanti mettersi alla prova in gare di mountain bike, ciclocross e duathlon cross all’interno di un percorso lungo 27 km all’interno del parco. Gli eventi si sono svolti in collaborazione con la Consulta di Lugo Ovest, con il patrocinio del Comune di Lugo.