Lugo Flute Festival, la musica per strumenti a fiato arriva in città

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tre giorni di masterclass (già sold out) e concerti per conoscere da vicino la musica per strumenti a fiato e i suoi prestigiosi interpreti. Da venerdì 2 a domenica 4 settembre la scuola di Musica Malerbi e le Pescherie della Rocca ospitano la seconda edizione del Lugo Flute Festival.Si comincia il 2 e il 3 settembre alla Malerbi con masterclass alla presenza dei docenti Marta Rossi (ottavino del Teatro dell'Opera di Roma), Domenico Alfano (primo flauto del Teatro Comunale di Bologna), Carlo De Matola (direttore artistico del Concorso Internazionale di Flauto “Emanuele Krakamp”), Carlo Enrico Macalli (primo flauto del Teatro dell'Opera di Roma) e Flavio Alziati (primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova)

Sabato 3 settembre il festival si arricchisce con i concerti. Alle 21 nelle Pescherie della Rocca si esibiranno i Maestri, accompagnati al pianoforte da Marianna Tongiorgi (pianista accompagnatrice presso la Fondazione Accademia di Imola), proporranno musiche di Doppler, Faurè, Genin e Donjon.

Domenica 4 settembre alle 18.30, sempre alle Pescherie della Rocca i maestri si esibiranno in un raffinato repertorio, accompagnati da Chiara Cattani (docente di clavicembalo presso il Conservatorio di Benevento) al cembalo, proporranno musiche di Marcello, Bach, Vivaldi e Haendel.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lugo ed è sotto la direzione artistica di Mariangela Brignani. Per ulteriori informazioni scrivere a lugoflutefestival@gmail.com o contattare il numero 347 317608.