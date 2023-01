Lugo, il Caffè Letterario ospita Paolo Gagliardi

Indirizzo non disponibile

Venerdì 20 gennaio, alle ore 21, il Caffè Letterario di Lugo ospita Paolo Gagliardi per presentare il suo libro “Vite monumentali”. L’incontro, introdotto da Daniele Serafini, si terrà presso la Sala Conferenze dell’Hotel Ala d’Oro di Lugo.

“Vite Monumentali” è una vera e propria guida del Cimitero di Lugo attraverso persone e personaggi. L’opera che racconta le vite di lughesi più o meno illustri si collega ad una ben precisa linea d’indagine avviata nell’ultimo scorcio del ’900 dalla Regione Emilia Romagna attraverso il suo IBC (Istituto per i Beni Culturali). Un autentico patrimonio d’arte, storia e memoria contenuto in questi musei a cielo aperto.

Paolo Gagliardi è nato a Forlì nel 1956, ma dall’età di quattro anni vive stabilmente a Lugo. Alterna l’interesse per la scrittura a quello per la fotografia. Suoi testi sono apparsi su Internet e sulla carta stampata (sia locale sia nazionale). Ha vinto l’edizione 2009 del Concorso Nazionale di Poesia “Sinfonia Dialettale”. È membro dell’Associazione “Istituto Friedrich Schürr” (per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dialettale romagnolo) Alcune sue poesie si trovano all’interno del sito della Schürr, dove è stato inserito tra i poeti de “La Ludla”.



La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito https://caffeletterariolugo.blogspot.it.