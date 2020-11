Lugo Music Festival: parte il progetto per le scuole

Mozart! e Il re leone, così sono intitolati i laboratori che raggiungeranno le scuole del Comune di Lugo: prevalentemente in diretta streaming, il primo sarà dedicato al compositore Mozart e il secondo alle musiche etniche e tradizionali del Senegal.

Il tour partirà dalla Scuola "Senza zaino" di S. Bernardino, di ispirazione montessoriana e "portatrice dei valori di accoglienza, condivisione e responsabilità -, così come nelle parole della coordinatrice e maestra Cristina Bini, che aggiunge: - I bambini erano elettrizzati quando gli abbiamo preparati raccontandogli la storia di Mozart e non vedono l'ora di incontrare i musicisti e fargli domande".

A vestire i panni di Mozart sarà il cantautore voltanese Michele Fenati, che durante il mese di novembre condurrà gli studenti in un viaggio musicale fatto di giochi e accompagnato da tre musicisti al violino, alla viola e al violoncello.

Dal 2017 incontra ogni anno gli studenti del territorio con laboratori e incontri: "Sono esperienze divertenti e che rimangono indelebili per molti di loro, come quando son venuti a Lugo alcuni musicisti da Iran, Siria e Palestina -, commenta il Presidente dell'associazione Matteo Penazzi - Unitamente all'organizzazione dei concerti, ogni anno sperimentiamo come la musica educa al bello e innesca relazioni positive nella comunità. La definirei una forma di cultura sociale e sta funzionando bene".

A conclusione del percorso, verranno regalati 250 flauti Yamaha, grazie anche al contributo di CNA Area Bassa Romagna. Gli strumenti sono stati stampati con un'etichetta personalizzata e serviranno in futuro anche per un uso didattico. I destinatari della donazione sono le scuole Gherardi, Sacro Cuore, Codazzi, San Giuseppe, Maria Ausiliatrice e Scuola "Senza zaino" di S. Bernardino.