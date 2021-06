Lugo Music Festival: si parte con il duo Microband

Venerdì 18 giugno alle ore 21 approda nell’intima cornice del giardino del Mutuo Soccorso di Villa San Martino il primo spettacolo della rassegna estiva Lugo Music Festival con la Microband, duo artistico che fonde l’ironia ad un uso sapiente, divertente e a volte persino scellerato degli strumenti ad arco: il pubblico viene trasportato in una dimensione teatrale a cavallo tra cabaret e performance classica, senza riuscire mai a trattenere il sorriso.

Il duo proviene da una lunga esperienza teatrale e classica ricca di premi: dopo aver vinto il 1° Premio al Festival Internazionale di Lipsia, nel 2000 Microband è stata invitata alla più prestigiosa vetrina internazionale di teatro, il Festival di Edimburgo e viene oggi considerata tra le formazioni internazionali di maggior prestigio nel campo della musica comica, genere molto apprezzato in tutto il mondo. Per chi crede ancora che la musica classica sia per pochi elevati animi dovrà ricredersi con la performance di venerdì 18 giugno in cui i violini suonati dalla Microband vedranno protagonisti archetti invisibili, chitarre che si trasformano, flauti che compaiono dal nulla in un diluvio di note, di gag e di incredibili invenzioni.

Biglietti (posti limitati) in vendita su www.vivaticket.com o presso le Tabaccherie Pimpinella e L’Angolo della Fortuna di Lugo. Info su facebook, instagram, via mail a info@lugomusicfestival.com o telefonicamente al 346/3116714.