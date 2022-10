Lugo omaggia Pasolini nel centenario della nascita (1922-2022)

Indirizzo non disponibile

Venerdì 21 ottobre 2022 alle ore 17:30 presso la sala Codazzi della Biblioteca Trisi, sarà presentato il libro di Pietro Annicchiarico (lughese di adozione): Sul ciglio d'una vita - intervista impossibile a Pier Paolo Pasolini. Nel libro, in una intervista impossibile, il Poeta Pasolini (cognome nobile ravennate) nato nel 1922 si esprimerà sulla contemporaneità toccando temi spinosi della nostra convivenza e dello stato di salute di quel che resta della democrazia occidentale. Il testo parla non solo di potere, capitalismo, giovani, teatro, cinema ma anche di covid, di restrizioni delle libertà e della sempiterna censura. Con l'autore Pietro Annicchiarico dialogano il Dott. Gianni Cascone, capostipite dei laboratori di "SCRITTURA CREATIVA " in Italia e la Direttrice della Biblioteca Trisi di Lugo, Dott.ssa Maria Chiara Sbiroli, già responsabile della biblioteca e dell’archivio della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna di Bologna.