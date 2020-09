Al Pavaglione arrivano le note di Femmina

Femmina, giovane cantante pugliese dal timbro black, sarà per la prima volta a Lugo venerdì 18 settembre alle 21 per un concerto nel Pavaglione. Il concerto, promosso da Bar Jolly e Vineria Rossini in collaborazione con Lugo Music Festival e col patrocinio del Comune di Lugo, sarà adiacente ai due locali promotori dell’evento.

Dopo il successo del suo ultimo singolo “Panico”, uscito il 21 agosto su tutte le radio italiane, l’artista alternerà i suoi brani a cover di artisti italiani insieme al tastierista Andrea Rossetti. Giorgia Faraone, in arte Femmina è da sempre appassionata di musica afroamericana e si è diplomata in canto Jazz presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Dal 2014 si esibisce in festival e rassegne internazionali, tra i quali open act Paolo Fresu per Locomotive Jazz Festival, open act Jojo Mayer, open act Gegè Telesforo per “Summer Jazz week”, “Bologna la strada del Jazz” con un tributo a Ella Fitzgerald, “Festival Jazz Area Metropolitana di Bologna” e tanti altri.

Nel 2017 si esibisce in apertura al concerto di Manu Chao insieme alla band salentina “Vudz” e nello stesso anno si diploma nella classe di Autori presso il Centro Europeo di Toscolano - Scuola di Mogol. Ha collaborato con artisti e musicisti di fama internazionale, tra i quali Teo Ciavarella e il cantante Neffa.

È possibile prenotare ai numeri 0545 282005 (Bar Jolly) e 329 3140439 (Vineria Rossini) con menù alla carta già a partire dalle 19.30.