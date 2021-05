Lugo Summer Festival a tutto rock con il live dei Siska

Il Lugo Summer Festival annuncia una data dal sapore hard rock. Venerdì 18 giugno alle ore 21:00 si tiene in piazza Mazzini il concerto dei Siska. La band per l'occasione presenterà l'album “Romantic Dark & Violent”.

I Siska sono stati in tour con le leggende del Rock tra cui citandone solo alcune: Whitesnake, Skid Row e con bands metal quali Children Of Bodom, Sonata Arctica, Epica, Soulfly, Geoff Tate, Dream Theater toccando vari paesi con i loro concerti tra cui Sud America ed Europa in arene e palazzetti. Numerose le loro collaborazioni, alcune con componenti degli Iron Maiden e con il cantante dei Judas Priest e Y. Malmsteen “Tim Ripper Owens”, Michael Angelo Batio, Jennifer Batten (Michael Jackson) ecc. Attualmente i Siska sono al lavoro sul nuovo album in collaborazione con T. Passante produttore di Bon Jovi, Aerosmith, Kiss.



