Lugo Summer live si chiude con il concerto benefico per la pace e la musica di Jaime Dolce

L’edizione 2022 del Lugo Summer Live giunge alla conclusione con due date importanti. Venerdì 29 agosto si tiene Live for Peace: una serata per esprimere vicinanza alle popolazioni che soffrono per la guerra e per ricordare Gino Strada a un anno dalla morte. L'incasso della serata per l'occasione sarà devoluto ad Emergency. Ingresso ad offerta libera. Sul palco ci sarà la violinista Elena Cherkascova, di origini russo-ucraine, accompagnata da una band formata da Doctor Bob (chitarra), Marco Zappi (chitarra), Moreno Fabbri (basso), Marco Giolli (batteria), Luigi Gianstefani (tastiere) e Samuele Conficoni (chitarra e voce).

Sabato 30 agosto torna un amico del Lugo Summer Festival Jaime Dolce, chitarrista nato a New York dalle prestigiose collaborazioni internazionali che porterà il suo tour europeo a Lugo con la sua band italiana, gli Innersole: Andrea Tiberti detto Mister Tiba al basso, Matteo Sodini alla batteria, il tastierista Filippo Buccianelli e alcuni ospiti a sorpresa. Ingresso a 5 euro. Tutti i concerti partiranno alle 21.30 e si terranno nel Pavaglione di Lugo.