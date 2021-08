Lugo Summer Live: il tributo dei Bellaprika a Vasco Rossi

Venerdì 20 agosto alle 21.30 in piazza Mazzini a Lugo arrivano le note dei Bellaprika, la tribute band di Vasco Rossi. L’ingresso alla serata è a offerta libera.

La band nasce nel 2007 da un’idea del bassista Justo. Dopo anni di concerti, nel 2020 la band decide di focalizzare il suo spettacolo su un preciso concerto di Vasco, ovvero quello di Imola del 1998, il famoso Rewind. I Bellaprika accolgono quindi tra i propri componenti il nuovo frontman e cantante Alessandro Fiammanti, per tutti “Orso”. Per quanto riguarda gli altri membri della band abbiamo Loris Vitulli alle chitarre, Luca degli Esposti alla chitarra elettrica, Marco Anulli alle tastiere e ai cori, Silvia Lionello come corista, Antonio Tancredi alla batteria e Alessio “Justo” Giustini al basso.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...