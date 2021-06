Lugo, un'estate fra rock e risate con Savana Funk, James Thompson, Paolo Cevoli e Militello

“Finalmente dopo quasi un anno e mezzo di pandemia e di distanziamento sociale , lo spettacolo, la cultura, e la musica coi suoi suoni ritornano ad essere tra i protagonisti della nostra Estate. E Lugo Summer Live riparte con tanta carica e adrenalina pura”, queste sono le parole di Livio Venturini, direttore artistico della rassegna, giunta alla sua sesta edizione. Ma la rassegna estiva lughese quest'anno si arrichisce ulteriormente, perché oltre ai grandi protagonisti della musica arriva anche Comics Lug Show, una rassegna dedicata al cabaret.

La musica

Insomma, quest'anno Lugo Summer Live spazierà più che mai, passando dalla musica rock ai tributi fino ad alcuni progetti originali. Sul palco si alterneranno i Savana Funk (Venerdì 11 giugno), i Siska (18 giugno), Sound Dealers Pink Floyd Tribute (25 giugno), i Kola Beat band (23 luglio), Blackberry (13 agosto) sul palco assieme aqueste band ci saranno musicisti di vasta esperienza come James Thompson (6 agosto) sassofonista e corista di Zucchero, Sonia Davis (7 agosto) già corista dei Simple Red, Ariane Salimata Diakite (corista nel World Tour di Laura Pausini) e forse anche la presenza di Maurizio Solieri, già mitico chitarrista di Vasco Rossi per un tributo insieme a Bellaprika Vasco Rossi Tribute (20 agosto). Ci sarà anche un tributo a Bob Dylan (concerto 30 luglio), per i suoi 80 anni, con una mostra fotografica a lui dedicata, e poi il Lugstock Festival, che ricorderà in chiave lughese il grande raduno americano del 1969.

La comicità

Grande new entry della stagione estiva è però la rassegna Comics Lug Show che proporrà al pubblico 4 serate all'interno del Pavaglione dedicate al cabaret, con la partecipazione di Leonardo Manera (29 luglio), Duilio Pizzocchi (5 agosto), Paolo Cevoli (12 agosto) e Cristiano Militello (19 agosto).

Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21.15 e termineranno alle 23,15 in Piazza Mazzini (Logge del Pavaglione). Ingresso area concerti transennata (protocollo Covid) con posti a sedere ed entrata con offerta libera.